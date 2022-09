„Buntes Spektrum“ der Bürgerlisten in 28 Gemeinden

„Wir haben ein sehr breites und buntes Spektrum, was die politische Ausrichtung betrifft. Wir erwarten uns in einigen Gemeinden in die Stichwahl zu kommen“, so Schaberl. Wo man antrete, habe man ein Wählerpotenzial von 15 bis 25 Prozent. „Wir erwarten uns insgesamt einen Wählerzuwachs.“