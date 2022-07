Bürgermeisterwechsel in Lutzmannsburg: Keinrath nun an der Spitze

Die Gemeinde Lutzmannsburg im Bezirk Oberpullendorf hat einen neuen Bürgermeister. Nach dem Rücktritt des bisherigen Ortschefs Christian Rohrer von der Liste ADL wurde SPÖ-Landtagsabgeordneter Roman Keinrath zum Nachfolger gewählt. Die Abstimmung im Gemeinderat fiel mehrheitlich aus. Neuer Vizebürgermeister ist Siegfried Tritremmel (ADL).

„Andere schlecht machen, macht einen selber nicht besser“

Damit steht Kainrath an der Spitze jener Gemeindeverwaltung, in der seine politische Karriere 2007 begonnen hatte. Nach fünf Jahren im Gemeinderat wurde er Ortsvorsteher von Strebersdorf und danach 2017 zum Vizebürgermeister von Lutzmannsburg gewählt. 2020 zog Kainrath für die SPÖ in den burgenländischen Landtag ein. Darauf verwies auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei seinen Glückwünschen: „Als Landtagsabgeordneter bringt er viel Erfahrung für die Tätigkeit als Bürgermeister mit, alles Gute für die kommenden Aufgaben.“

Das politische Lebensmotto von Kainrath? „Andere schlecht machen, macht einen selber nicht besser.“ Diesem Leitsatz will er auch im anstehenden Gemeinderatswahlkampf treu bleiben. „Ich hoffe auf parteiübergreifende Zusammenarbeit und eine Stärkung des Zusammenhalts der Bevölkerung“, sagt Kainrath.

Mit der Wahl von Kleinrath stellt die SPÖ im Bezirk Oberpullendorf nun 16 Bürgermeister in insgesamt 28 Gemeinden. Gewählt wird am 2. Oktober.