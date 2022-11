Bürgermeister Radatz hat bei „Österreich radelt“ doppelt gesiegt

Die Initiative „Österreich radelt“ möchte das Fahrrad auch im Alltag zum Verkehrsmittel der Wahl machen. Dafür sollen auch die Bürgermeister in die Pedale treten, um den Gemeindebürgern mit gutem Beispiel voranzugehen – oder voranzufahren.

Ob zum Gemeindeamt, zum Einkaufen, oder in der Freizeit, jeder Kilometer leiste einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsentlastung, für saubere Luft und mehr Lebensqualität in der Gemeinde, lautet die Devise von „Österreich radelt“, hinter der neben Mobilitätsagenturen mehrerer Bundesländer auch das Klimaschutzministerium steht. Außer Wien und Steiermark haben sich alle Bundesländer an der „Bürgermeister-Challenge“ beteiligt.

Landes- und Bundessieg