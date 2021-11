Bruckneudorf: Wohnungsbrand am frühen Morgen

In einer Wohnung in der Bruckneudorfer Lagerstraße ist von Montag auf Dienstag in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Kurz nach 2 Uhr wurden die Feuerwehren Bruckneudorf, Kaisersteinbruch, Bruck/Leitha, Parndorf und Neusiedl am See alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer im 1. Obergeschoss in Vollbrand - Flammen schlugen aus dem Fenster.