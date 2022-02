Birgit Sauer übernimmt „kulturelle Schlüsselrolle“

In seiner Funktion als Kulturreferent hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag eine Neubesetzung präsentiert: Die renommierte Künstlerin Birgit Sauer aus Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wird auf Basis eines freien Dienstvertrages für das Land als Koordinatorin für zeitgenössische bildende Kunst im Einsatz sein – vorerst befristet auf ein Jahr.

Sauer soll eine vermittelnde Funktion zwischen Kunstschaffenden und Landespolitik einnehmen und Projekte in der Kreativszene vorantreiben. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Investitionen in Kunst und Kultur für eine positive Landesentwicklung entscheidender denn je sind. Umso wichtiger ist mir, dass wir die Rahmenbedingungen mit Persönlichkeiten weiterentwickeln, die die Anliegen und Herausforderungen aus erster Hand kennen“, erläuterte Doskozil bei der Vorstellung der neuen Kunst-Koordinatorin in Trausdorf.

Hohe Ziele

Birgit Sauer hat sich für ihre neue Aufgabe hohe Ziele gesetzt – sie wolle für alle Sparten der bildenden Künste eine Bühne bieten. Gelingen soll das unter anderem mit neuen, erweiterten Serviceleistungen für heimische Kunstschaffende von Landesseite. Auch das Ausstellungsangebot im Burgenland soll ausgebaut werden. „Ich freue mich auf einen konstruktiven Diskurs mit den Künstlerinnen und Künstlern und bin schon sehr gespannt, wo wir in einem Jahr stehen werden“, sagt die frisch gebackene Kunst-Koordinatorin.