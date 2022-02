Wie hält‘s die SPÖ-Sauerbrunn mit LIBS-Bürgermeister Hutter?

Bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 2. Oktober tritt der seit 20 Jahren amtierende Bürgermeister Gerhard Hutter noch einmal an. Wie immer in den zwei Jahrzehnten als Spitzenkandidat der Liste Bad Sauerbrunn (LIBS), die 2002 die jahrzehntelange Vorherrschaft der SPÖ im Ort zerbröselt hat.

Allerdings ist der 56-jährige Unternehmer seit mehr als zwei Jahren auch Teil des SPÖ-Klubs im Landtag – „als Parteifreier“, wie er stets klargestellt hat. Das ändere aber nichts an seiner LIBS-Kandidatur in seiner Heimatgemeinde, sagt Hutter im KURIER-Gespräch. Er habe der Landes-SPÖ von Anfang an unmissverständlich mitgeteilt, seine Klubzugehörigkeit „kann nur funktionieren, wenn ich unabhängig bleibe, sonst nimmt mir das in Sauerbrunn keiner ab“, betont Hutter, der bei der letzten Bürgermeister-Direktwahl 2017 rund 67,1 Prozent der Stimmen erreicht hat.