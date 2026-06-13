Bildungscampus Pinkaboden: Bürger haben entschieden, die Frage bleibt

Eduard Schlaffer Drei Monate sind vergangen, seit die Bürgerinnen und Bürger von Deutsch Schützen-Eisenberg (Bezirk Oberwart) über die Teilnahme am Bildungscampus in Eberau abgestimmt haben. Die Entscheidung ist gefallen, die politische Auseinandersetzung beendet und die intensive Phase der Diskussion liegt hinter der Region: Die Gemeinde hat gegen den Bildungscampus gestimmt. Inzwischen ist viel Wasser die Pinka hinuntergeflossen. Mit dem zeitlichen Abstand verändert sich der Blick. Während sich die Aufmerksamkeit während eines Konflikts fast zwangsläufig auf das Ergebnis richtet, wird erst später sichtbar, dass dieses Ergebnis oft nur die Oberfläche einer tieferliegenden Entwicklung darstellt. Die Abstimmung hat eine konkrete Frage beantwortet. Sie hat jedoch nicht jene Entwicklungen beseitigt, die überhaupt erst zu dieser Debatte geführt haben.

Die Frage hinter der Frage Der Campus war eine mögliche Antwort auf Herausforderungen, die weit über das Projekt hinausreichen. Denn viele ländliche Regionen stehen vor ähnlichen Entwicklungen. Die Zahl der Kinder verändert sich, junge Menschen verlassen ihre Heimatorte, Gemeinden geraten unter finanziellen Druck und zugleich steigen die Anforderungen an Bildungseinrichtungen. Diese Entwicklungen sind weder Ergebnis einer politischen Entscheidung noch können sie durch eine einzelne Entscheidung beendet werden. Der Campus war ein möglicher Weg, darauf zu reagieren. Es erscheint heute wenig sinnvoll, die Debatte weiterhin ausschließlich in Kategorien von Sieg oder Niederlage zu betrachten. Interessanter ist die Frage, was dieser Prozess über den Umgang einer Region mit Wandel erzählt.

Identitätsfragen In der Konfliktforschung gibt es eine bekannte Beobachtung: Viele Konflikte beginnen als Sachfragen und enden als Beziehungsfragen. Am Anfang stehen Zahlen, Gutachten und organisatorische Überlegungen. Im Laufe der Zeit verschiebt sich jedoch der Fokus. Aus der Frage, welche Lösung sinnvoll ist, wird zunehmend die Frage, was diese Entscheidung für die Menschen bedeutet. Genau diese Dynamik war auch im Pinkatal zu beobachten. Auf der Sachebene ging es um Standorte, Infrastruktur und Pädagogik. Doch bald standen andere Themen im Vordergrund: Zugehörigkeit, Identität und Zukunft. Wer im Pinkatal aufgewachsen ist, verbindet Orte nicht bloß mit Gebäuden. Mit ihnen verbinden sich Erinnerungen, Schulwege, Freundschaften und Lebensgeschichten. Was auf einem Lageplan als Standort erscheint, ist für viele Menschen Teil ihrer persönlichen Biografie. Damit wurde aus einer organisatorischen Frage eine Identitätsfrage. Für die einen symbolisierte der Campus die Chance, Bildungsangebote langfristig zu sichern. Für die anderen wurde er zum Sinnbild möglicher Verluste – nicht nur von Gebäuden, sondern von Vertrautheit und örtlicher Identität. Und darin liegt eine Erkenntnis, die weit über das Pinkatal hinausweist. Zukunftskonflikte entstehen selten zwischen jenen, die Zukunft wollen, und jenen, die sie verhindern wollen. Meist treffen unterschiedliche Vorstellungen davon aufeinander, was bewahrt und was verändert werden soll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KI-generiert Die Gemeinde hat gegen den Bildungscampus gestimmt.

Demokratie beginnt vorher Die Qualität demokratischer Entscheidungen entsteht nicht erst am Wahltag. Sie entsteht lange davor. Fühlen sich Menschen ausreichend informiert? Werden unterschiedliche Sichtweisen ernst genommen? Sind Entscheidungswege nachvollziehbar? Gibt es Räume für Fragen, Zweifel und Kritik? Diese Fragen entscheiden oft darüber, ob Entscheidungen langfristig akzeptiert werden. Der Campus-Prozess hat deutlich gemacht, dass Information und Wahrnehmung nicht dasselbe sind. Menschen bewerten Informationen nicht allein nach ihrem Inhalt, sondern auch danach, ob sie ihren Erfahrungen und ihrem Vertrauen entsprechen. Gerade deshalb braucht Demokratie mehr als Mehrheiten. Sie braucht Räume, in denen unterschiedliche Zukunftsbilder sichtbar werden können, ohne dass daraus Feindbilder entstehen.

Kooperation & Autonomie Hinter der Campus-Debatte wurde noch eine weitere Spannung sichtbar, die viele ländliche Regionen begleitet. Gemeinden wollen ihre Eigenständigkeit bewahren. Gleichzeitig wächst der Druck zur Zusammenarbeit. Was aus regionaler Sicht sinnvoll erscheint, wird lokal manchmal als Verlust von Einfluss oder Identität wahrgenommen. Damit berührt die Bildungsfrage einen Grundkonflikt moderner Regionalentwicklung: Wie viel Kooperation ist notwendig? Und wie viel Autonomie soll erhalten bleiben? Diese Fragen betreffen nicht nur Schulen. Sie betreffen Infrastruktur, Mobilität, Gesundheitsversorgung und Kultur. Der Campus wurde zu einem Symbol für ein Spannungsfeld, das auch in Zukunft bestehen bleiben wird. Im Rückblick erscheint ein Faktor besonders bedeutsam: Vertrauen. Vertrauen ist die vielleicht wichtigste und zugleich unsichtbarste Ressource einer Region. Straßen und Gebäude kann man sehen. Vertrauen nicht. Und doch entscheidet es oft darüber, ob Zusammenarbeit gelingt. Besonders sichtbar wird dies in kleinen Gemeinden. Nach einer Abstimmung gehen die Menschen nicht auseinander. Sie bleiben Nachbarn, Vereinsmitglieder, Eltern oder Arbeitskollegen. Man begegnet einander. Demokratie ist hier nicht abstrakt. Sie sitzt mit am Stammtisch. Deshalb kommt der Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen werden, besondere Bedeutung zu. Eine Region lebt nicht von Einstimmigkeit. Sie lebt von der Fähigkeit, trotz unterschiedlicher Auffassungen handlungsfähig zu bleiben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Die Volksschule in Dt. Schützen wurde vor mittlerweile 20 Jahren generalsaniert.