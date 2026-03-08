Deutsch Schützen-Eisenberg: Klare Mehrheit gegen Schul-Aus

Von Eduard Schlaffer Der 1. März beginnt mit einem beinahe irritierend schönen Morgen. Über Deutsch Schützen-Eisenberg spannt sich ein wolkenloser Himmel, die Sonne scheint klar und kräftig, kein Wind bewegt die Luft. Es liegt etwas von Frühling darin, ein Hauch von Aufbruch, und doch mischt sich eine andere Note dazu – eine spürbare Spannung. Es ist Abstimmungstag. Die Bürgerbefragung zum Bildungscampus Pinkaboden hat Gespräche ausgelöst, wie man sie in dieser Dichte selten erlebt. Aus Diskussion wird nun Entscheidung. Die Befragung ist rechtlich nicht bindend, politisch jedoch von erheblichem Gewicht. Es geht um die Frage, ob die Gemeinde dem geplanten Bildungscampus in Eberau beitreten und dafür die Volksschule aufgeben soll. Derzeit besuchen 21 Kinder die Schule im Ort, betreut von zwei Pädagoginnen in einer Mehrstufenklasse, in der alle vier Jahrgänge gemeinsam unterrichtet werden. Für die einen ist diese Überschaubarkeit Ausdruck von Nähe und Qualität, für die anderen ein strukturelles Risiko in Zeiten unsicherer demografischer Entwicklungen.

Sorgenvoller Wahltag Am Vormittag kommen die Wählerinnen und Wähler gestaffelt. Vor dem Gemeindeamt stehen kleine Gruppen. Man kennt einander gut bis sehr gut, man grüßt sich, wechselt ein paar Worte, bleibt stehen. Die Stimmen sind ruhig, aber nicht beiläufig. „Keine einfache Entscheidung“, sagt eine junge Mutter. „Man will ja nicht nur für sich stimmen, sondern für die nächsten Jahre.“ Ein älterer Herr nickt und ergänzt: „Und für das, was hier bleiben soll.“ Eine junge Frau mahnt: „Die Zukunft darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.“ Auffallend ist die starke Präsenz älterer Jahrgänge, sorgenvoll eine Dame: „Nach dem Verlust von Bank und Lagerhaus möchte man nicht auch noch die Schule verlieren.“ Am frühen Nachmittag das Ergebnis: 67 Prozent haben sich beteiligt, 575 Stimmen (rund 75 %) sprachen sich für den Erhalt der Volksschule aus, 189 für den Campus.

Zur Person Eduard Schlaffer lebt zwischen Wien und Deutsch Schützen. Der pensionierte Pädagoge ist Musiker und Komponist und neben seiner Tätigkeit als Imker akademisch ausgebildeter Begabungscoach, Moderator und Mediator. Er engagiert sich in Bildungs-, Gemeinwohl- und Dialogprozessen im ländlichen Raum und verfasst seit vielen Jahren belletristische und wissenschaftliche Texte. In seinen Beiträgen widmet er sich pädagogischen Fragen, regionaler Entwicklung, demokratischer Kultur und gesellschaftlichem Zusammenhalt.



Intensive Diskussionen Die Wochen davor waren von vielschichtigen und intensiven Diskussionen geprägt. Ein Bürgerbrief warnte vor finanziellen Belastungen und betonte die Endgültigkeit einer möglichen Schließung. Zu den sichtbarsten Stimmen der Initiative gehörte Hansjörg Schrammel. Geplant war, dass Moschendorf, Eberau, Bildein und Dt. Schützen einen Bund bilden. Am Standort Eberau sollten Mittelschule, Volksschule, Kindergarten und Kinderkrippe in einem Campusareal zusammengeführt werden. Die Befürworter verwiesen auf langfristige Planungssicherheit: Dieser Standort könne Ressourcen bündeln und auf schwankende Schülerzahlen flexibler reagieren. Ein Blick auf die Kostenverteilung zeigt ein bemerkenswertes Ungleichgewicht: Eberau, mit rund 910 Einwohnern die kleinere Gemeinde, hätte 47 Prozent der Gesamtkosten getragen – Dt. Schützen mit rund 1.100 Einwohnern lediglich 21 Prozent. Für die Befürworter ein handfestes Argument: Die größere Gemeinde hätte profitiert, ohne den Löwenanteil zu zahlen. Dass dieses Verhältnis kaum thematisiert wurde, gehört zu den auffälligen Leerstellen der Diskussion. Bürgermeister Franz Wachter hatte sich in einem Brief an alle Haushalte der Großgemeinde gewandt und sich klar gegen einen Beitritt zum Campusprojekt ausgesprochen – aus Gründen der finanziellen Vorsicht und dem Wert lokaler Strukturen. Das Forum Bildungszukunft argumentierte sachlicher, forderte Transparenz und stellte verschiedene Szenarien zur Diskussion.

Worum es wirklich geht Die Debatte berührte auch einen tieferen emotionalen Kontext. Zuletzt hatte die Gemeinde schmerzliche Verluste erlebt: die Schließung der Bank, den Wegfall des Lagerhauses. Für manche stand die Schule symbolisch für das, was noch geblieben ist. Für andere war gerade dieser Wandel ein Argument für Kooperation: Wenn demografische Entwicklungen ohnehin zu Konzentrationen führen, müsse man sie aktiv gestalten, statt passiv zu verwalten. Der Konflikt ist kein Einzelfall. Im Burgenland werden Schulstandorte seit Jahren im Spannungsfeld zwischen regionaler Bündelung und lokaler Verankerung neu bewertet. Dass solche Modelle funktionieren können, zeigt der Campus Pannonia in Schachendorf – ein Standort für drei Gemeinden, der anfangs ebenfalls auf Widerstand stieß und heute als Erfolg gilt.