Markus Ulram neuer Gemeindebund-Präsident im Burgenland

Markus Ulram ist neuer Präsident des burgenländischen Gemeindebunds. Der frühere ÖVP-Landtagsklubobmann folgt auf den langjährigen Präsidenten Leo Radakovits, der seinen Rückzug an der Spitze vor den nächsten Gemeinderatswahlen angekündigt hatte. Ulram setzte sich bei der Landesversammlung am Freitagabend im Lisztzentrum Raiding gegen zwei weitere Kandidaten durch. Insgesamt waren 220 stimmberechtigte Delegierte anwesend.

Der Bürgermeister von Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) erhielt 52,27 Prozent der Stimmen. Martin Karall, Bürgermeister von Großwarasdorf (Bezirk Oberpullendorf), kam auf 24,09 Prozent. Johannes Mezgolits, Ortschef in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt Umgebung), erhielt 23,64 Prozent. Ulram ist seit 2011 Bürgermeister in Halbturn und derzeit Gemeindesprecher der ÖVP im Landtag. Für ihn hatte sich bereits Anfang Februar der Landesvorstand des Gemeindebunds einstimmig ausgesprochen.