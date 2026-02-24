Lasst die Argumente (der Eltern und Kinder) abstimmen

Nach einem Urlaub war die Rückkehr ins nachrichtendienstliche Burgenland fast dystopisch – und dann doch erfreulich: "KEIN Asbest in der Luft" und "Strom ist WIEDER da" sind gute Nachrichten (und übrigens alle auf der nächsten Seite und auf der Burgenland-Seite zu lesen). Die schlechten passierten leider vorher. Aber dann: „FEINDseligkeiten“ wegen Schulzusammenlegungen"? Im friedlichen Pinkatal??

Das kann nicht sein, denkt der Autor, kennt er die Menschen der Region doch als solidarisch und innovativ – wohl beides aus der Not der Abgeschiedenheit im hintersten Winkel der Bezirke Oberwart und Güssing erwachsen. In Richtung Norden liegt der Eisenberg, in Richtung Osten Ungarn. Für die Kinder? Für den Ort? Warum sich Franz Wachter, Bürgermeister von Dt. Schützen-Eisenberg, in einem Brief an seine Bevölkerung eher sehr gegen das Projekt stemmt, erklärt sich vermutlich folgendermaßen: Dem Bürgermeister würde wahrscheinlich sein nächster „Kirchturm“ (nach der Schließung von Lagerhaus und Raiffeisenbank; Anm.) abhandenkommen. Das wäre ein Makel in seiner 15-jährigen Amtszeit als Bürgermeister, die nach dieser Periode endet.