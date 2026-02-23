Asbestfunde: Entwarnung fürs Trinkwasser im Südburgenland

Im Südburgenland ist das Trinkwasser nach den von Greenpeace gemeldeten Asbestfunden untersucht worden. Laut Wasserverband Südliches Burgenland (WVSB) wurden keine Spuren von Asbest oder künstlichen Mineralfasern festgestellt. Geschäftsführer Christian Portschy sah durch die Ergebnisse die hohe Qualität des Trinkwassers bestätigt.

Die Proben wurden aus den Hochbehältern Rumpersdorf, Goberling und Parapatitschberg entnommen, die sich in der Nähe der seit Anfang Jänner gesperrten Steinbrüche befinden. Die rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen ergaben laut WVSB ein eindeutiges Resultat. Portschy erklärte: „In unserem Wasser sind keinerlei Spuren von Asbest oder künstlichen Mineralfasern nachweisbar – absolut null.“

FPÖ stellt einige Fragen

Grundsätzlich wäre es möglich, dass Asbestfasern in Wasserquellen gelangen, die zur Trinkwasserversorgung genutzt werden. Die Weltgesundheitsorganisation verweist dabei auf natürliche Erosion asbesthaltiger Gesteine und menschliche Nutzung.