Asbestbelastung: Erste Ergebnisse der Taskforce des Landes in einem Monat

Das Land nehme "ernst, was Greenpeace auf den Tisch gelegt hat und setze sich damit auseinander", versicherte LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag in Eisenstadt. Gleichzeitig warne er aber davor, "das zu skandalisieren und die Bevölkerung zu verunsichern". Denn: Für die Bevölkerung bestehe "nach derzeitigem Wissensstand keine akute Gesundheitsgefährung".

Entscheidend für die gesundheitliche Beurteilung sei nicht der Asbestanteil im Gestein oder in gebundenen Materialien, sondern "eine mögliche Belastung der Atemluft". Deshalb soll eine übers Wochenende eingerichtete Taskforce des Landes unter der Leitung von Landesamtsdirektor-Stellvertreter Andreas Temmel an verschiedenen Standorten im ganzen Land Luftmessungen durchführen. Der Taskforce gehören u. a. die Umweltmediziner Hans-Peter Hutter und Hanns Moshammer von der Med-Uni Wien und der Sachverständige Michael Kochberger an.

„Der Nachweis von gebundenen Asbestgehalten in mineralischen Rohstoffen ist nicht gleichzusetzen mit einer unmittelbaren Gesundheitsgefährdung. Entscheidend ist, ob lungengängige Asbestfasern freigesetzt und eingeatmet werden können", sagte Kochberger. Er erwartet "spätestens in einem Monat" erste, aussagekräftige Ergebnisse der Messungen. Es müsse aber mehrere Messdurchgänge geben. Die Ergebnisse sollen auf der Website des Landes Burgenland veröffentlicht werden. Ab Dienstag soll es auch Fragen und Antworten (FAQ) für die Bevölkerung geben. Schon Montagnachmittag sollte eine telefonische Hotline für Fragen aus der Bevölkerung eingerichtet sein.