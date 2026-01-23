Nach Steinbruch-Schließungen: Greenpeace warnt vor massiver Asbestbelastung

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat an mehreren Orten im Südburgenland eine massive Belastung mit krebserregenden Asbestfasern festgestellt. Betroffen sind unter anderem die Klinik Oberwart, der Skatepark Rechnitz und eine Einfamilienhaussiedlung in Neumarkt im Tauchental. Analysierte Materialproben enthielten einen Asbestgehalt von teilweise über 50 Prozent, berichtete Greenpeace am Freitag. Schon ab einem Anteil von 0,1 Prozent spricht man von gefährlichem Abfall.

Greenpeace fordert Sperren Zum Schutz der Bevölkerung forderte Greenpeace, die stark belasteten Flächen sofort zu sperren. Durch Abrieb, Verkehr oder Bauarbeiten würden nämlich besonders viele schädliche Fasern freigesetzt. Schon geringe Mengen können gesundheitsschädlich sein, betonte Stefan Stadler, Sprecher des Investigativ-Teams bei Greenpeace: "In Oberwart liegt asbestbelasteter Schotter direkt bei der Klinik, in Rechnitz fahren Kinder mit Fahrrädern, Scootern und Skateboard über asbestverseuchten Asphalt. Das ist Gefahr im Verzug." In Oberwart wurde nicht nur bei der Klinik eine Asbestbelastung festgestellt, sondern auch bei der Baustelle dahinter, beim Rathaus und bei einer Baustelle im Gewerbepark. In Rechnitz war neben dem Skatepark auch die Rettungseinfahrt betroffen und in Neumarkt im Tauchental eine Baustelle und eine Schotterstraße nahe eines Spielplatzes in einer neu gebauten Einfamilienhaussiedlung.

Belastendes Material aus Steinbrüchen Stammen dürfte das belastete Material aus Serpentinit-Steinbrüchen in der Region. Dass dort asbesthaltiges Gestein abgebaut und verkauft werde, sei den Behörden und der Politik seit Jahrzehnten bekannt, kritisierte Greenpeace. Dennoch seien vier Steinbrüche erst Anfang Jänner gesperrt worden. Schon 2008 habe einer von ihnen asbestbelasteten Streusplitt zurückrufen müssen. Dennoch hätten die burgenländischen Behörden den Abbau weiter genehmigt und Erweiterungen erlaubt. "Es ist schockierend, wie die Behörden hier über Jahrzehnte versagt haben", betonte Stadler. Jahrelang seien Streusplitt, Schotter, Sand und Asphalt aus den Steinbrüchen in Umlauf gebracht worden. Deshalb sei davon auszugehen, dass weite Teile der Straßen, Bankette und Feldwege sowie Schotterfundamente im Umkreis hochgradig mit Asbest verseucht seien, meinte er.