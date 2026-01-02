Asbest-Alarm im Burgenland: Vier Steinbrüche behördlich geschlossen

Im Burgenland sind vier Steinbrüche wegen einer Asbestbelastung behördlich geschlossen worden. Betroffen sind drei Betriebe im Bezirk Oberwart – in Glashütten bei Schlaining , Bernstein und Badersdorf – sowie ein Betrieb im Bezirk Oberpullendorf in Pilgersdorf . Das bestätigte das Landesmedienservice Burgenland am Freitag auf Anfrage.

Bereits im November 2025 waren Material- und Bodenproben entnommen und im Labor untersucht worden. Dabei wurde in sämtlichen Proben Asbest nachgewiesen. Die Bezirkshauptmannschaften ordneten daraufhin per Mandatsbescheid die sofortige Einstellung des gesamten Gewinnungs-, Abbau- und Aufbereitungsbetriebs an. Grundlage war eine Überprüfung nach § 175 des Mineralrohstoffgesetzes.

Steinbrüche bleiben vorerst gesperrt

Da Gefahr im Verzug bestand, erfolgte die Maßnahme umgehend. Laut Behörden konnte eine Gesundheitsgefährdung für Mitarbeiter und Kunden nicht ausgeschlossen werden. Die betroffenen Betriebe müssen nun alle angeordneten Maßnahmen umsetzen und ihre Kundinnen und Kunden informieren.

Bis die Gefahrenlage vollständig beseitigt und behördlich überprüft ist, bleiben die Steinbrüche gesperrt.