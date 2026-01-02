Schüsse in der Silvesternacht: Projektil landet im Kinderzimmer

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart hat in der Silvesternacht mit einem Gewehr aus dem Fenster geschossen und dabei das Fenster eines Einfamilienhauses getroffen. Hinter dem Einschuss befand sich das Kinderzimmer eines fünfjährigen Mädchens , das zum Zeitpunkt der Schüsse schlief.

Der Mann hatte am 1. Jänner 2026 gegen 4.50 Uhr nach starkem Alkoholkonsum mehreren Bekannten über Video-Telefonie seine Waffen zeigen wollen. Dabei gab er vier Schüsse aus dem Fenster ab. Eines der Projektile schlug rund 150 Meter entfernt in das Fenster eines Wohnhauses ein.

Der Vater des Mädchens hörte zwar einen Knall, bemerkte die Beschädigungen jedoch erst am Morgen. Er stellte ein Einschussloch im Fenster und weitere Schäden an der Einrichtung fest und erstattete Anzeige. Das Kind blieb unverletzt.