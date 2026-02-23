Nach Winterchaos: Diese Burgenland-Straßen bleiben gesperrt

Die Stromversorgung im Burgenland ist nach dem Wintereinbruch vollständig wiederhergestellt. Laut Burgenland Energie sind inzwischen alle Trafostationen wieder am Netz. Zahlreiche Leitungen waren vor allem im Süden des Landes von umgestürzten Bäumen beschädigt worden, wodurch tausende Haushalte vorübergehend ohne Strom waren.

Nur in vereinzelten Fällen kann es noch zu Unterbrechungen kommen, wenn die direkte Zuleitung vom Trafo zu einzelnen Häusern beschädigt wurde. Diese Arbeiten dauern an, betroffen Haushalte sollen laut Energieversorger am Montag wieder vollständig angeschlossen sein.

Der starke Schneefall am Freitag sei „ein historisches Unwetterereignis“ gewesen, das zu massiven Schäden an den Stromnetzen geführt habe, erklärte Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie. Insgesamt 200 Trafostationen wurden wieder an das Netz angebunden.