Nach Winterchaos: Diese Burgenland-Straßen bleiben gesperrt
Zusammenfassung
- Die Stromversorgung im Burgenland ist nach dem Wintereinbruch vollständig wiederhergestellt.
- Einzelne Straßen, darunter mehrere Landesstraßen, bleiben vorerst gesperrt; Arbeiten laufen weiter.
- Laut Burgenland Energie war der starke Schneefall ein „historisches Unwetterereignis“ mit massiven Schäden an Stromleitungen.
Die Stromversorgung im Burgenland ist nach dem Wintereinbruch vollständig wiederhergestellt. Laut Burgenland Energie sind inzwischen alle Trafostationen wieder am Netz. Zahlreiche Leitungen waren vor allem im Süden des Landes von umgestürzten Bäumen beschädigt worden, wodurch tausende Haushalte vorübergehend ohne Strom waren.
Nur in vereinzelten Fällen kann es noch zu Unterbrechungen kommen, wenn die direkte Zuleitung vom Trafo zu einzelnen Häusern beschädigt wurde. Diese Arbeiten dauern an, betroffen Haushalte sollen laut Energieversorger am Montag wieder vollständig angeschlossen sein.
Der starke Schneefall am Freitag sei „ein historisches Unwetterereignis“ gewesen, das zu massiven Schäden an den Stromnetzen geführt habe, erklärte Stephan Sharma, Vorstandsvorsitzender der Burgenland Energie. Insgesamt 200 Trafostationen wurden wieder an das Netz angebunden.
Während die Stromlage stabil ist, bleibt die Situation auf einigen Straßen angespannt. Laut Medienservice des Landes sind mehrere Verbindungen noch gesperrt, sollen jedoch spätestens am Montag wieder befahrbar sein. Betroffen sind unter anderem
- die L376 Drumling–Bad Tatzmannsdorf,
- die L262 Markt Allhau-Oberwart,
- die L360 Buchschachen–Riedlingsdorf sowie die
- L361 Altschlaining–Goberling.
Entlang der L361 laufen die Arbeiten weiterhin „auf Hochtouren“.
Kommentare