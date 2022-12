Bildungscampus: Alle unter einem Dach

Auch einen Bezirk weiter südlich wird an neuen Konzepten getüftelt. Bis 2024 sollen in Güssing Volks-, Musik- und Sonderschule an einem Ort eine neue Heimat finden. Noch in diesem Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Noch innovativer will es die „Initiative Campus Pinkaboden“ angehen. Ein Bildungsgebäude für die vier Gemeinden Bildein, Moschendorf, Deutsch Schützen und Eberau wird diskutiert. Moschendorf und Eberau haben bereits den Grundsatzbeschluss gefasst, die anderen beiden Gemeinden stimmen noch dieses Jahr ab. Ein bezirks- und sprengelübergreifendes Gebäude für Krippe, Kindergarten, Volksschule und Mittelschule ist angedacht.

„Das ist die ideale Lösung für den ländlichen Raum“, erklärt Sprecher Hansjörg Schrammel, der gleichzeitig auch Vizebürgermeister (ÖVP) in Bildein ist. „Das ist ein absolut parteiübergreifendes Projekt“, ergänzt er. Gespräche mit Land und Bund über die Umsetzung sollen folgen.