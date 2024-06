Betrugsprozess: "Im Hotel wie ein Kaiser gelebt"

Als Herr Z. (31) am Donnerstag auf der Anklagebank in Saal 8 des Landesgerichts Eisenstadt Platz nimmt, liegt seine Entlassung nach einer rechtskräftigen Verurteilung am Landesgericht Salzburg erst vier Wochen zurück.

Hilfreich ist das nicht, zumal Z. abermals schwerer, gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen wird.