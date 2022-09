Betreiber für 71 Pflegestützpunkte im Burgenland gesucht

30 Prozent der burgenländischen Bevölkerung – 87.000 Menschen – sind heute älter als 60 Jahre. Damit ist klar, dass das Thema Pflege eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen der nahen Zukunft wird.

Am Mittwoch standen bei einem „Pflegegipfel“ in Eisenstadt jene Strategien im Mittelpunkt, die die Landesregierung hier verfolgt. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht das Burgenland als österreichweiten Vorreiter und stellte der anwesenden Expertenschar das neue regionale Pflegestützpunktsystem vor. Dieses sieht Standorte in 71 Gemeinden vor, diese sind bereits fixiert. Wer sie betreiben soll, das steht jedoch noch nicht fest.