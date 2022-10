Bestattung: Mensch und Tier, auch im Tod vereint

Neue Bestattungsform

Jetzt lässt Seeling mit einer neuen – umwelt- und kostensparenden – Idee aufhorchen. „Reerdigung“ nennt sich die Bestattungsform, die sie für Tiere anbieten will. Ziel ist es, den toten Körper in den Kreislauf der Natur zurückzubringen.

Die Tierkörper werden in einen Kokon, einen sargähnlichen Behälter, in ein Bett aus Stroh, Blätter und Blumen gelegt. Durch Mikroorganismen und eine Art „grüner Technologie“ soll der Körper binnen 40 Tagen vergehen. Übrig bleibt Humus, der in einer Urne beigesetzt wird, erklärt Seeling.

Ressourcenschonend

Im Gegensatz zu einer Kremierung, die viel Energie erfordert, sei diese Alternative ressourcenschonend, die Kosten wären um etwa 25 Prozent niedriger.

Doch gleich, für welches Angebot sich Seelings Kunden künftig entscheiden: Die individuellen Wünsche ihrer Kunden will Seeling bis zuletzt erfüllen.

www.tierfriedhof-phoenasos.at