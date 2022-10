Beim Grabschmuck auch an die Umwelt denken

Unkompliziert

Hat man die Erde am Grab aufgebracht, sollte diese auch bepflanzt werden. „Anstatt alle paar Monate neue Blumen zu kaufen, kann man dabei auf eine Dauerbepflanzung setzen.“ Denn diese sei bei Weitem weniger energie- und ressourcenverzerrend – und für all jene ohne grünen Daumen zudem weniger Arbeit. Auf Ästhetik müsse man deshalb nicht verzichten: Kleinwüchsige Rosen etwa geben dem Grab Farbe und halten zudem viel aus.

Und das wiederum vermindert die Verwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, die auf Friedhöfen nach wie vor gerne eingesetzt werden. „Oft sind die Gräber von Kieswegen umrandet und dort wachsen unerwünschte Beikräuter“, sagt Larndorfer-Armbruster.

Dabei könnte man durch den Verzicht auf Pestizide auch etwas zur Artenvielfalt in den Friedhöfen beitragen und so für mehr (tierische) Besucher am Grab sorgen.