Igel werden ausgewildert: Zufluchtsort Friedhof

Im Schnitt brauche es 15 bis 20 Tage, um die Nützlinge wieder aufzupäppeln. Danach kommen sie zurück in die Freiheit. Doch nicht immer könne man sie an die Orte bringen, wo sie gefunden wurden. „Pro Tier investieren wir 100 bis 120 Euro aus eigener Tasche. Da wollen wir schon, dass sie danach an einem sicheren Ort sind“, sagt Posch.

Auch Igel Norbert brauchte ein neues Zuhause. Und dieses hat er nun mit sieben weiteren Artgenossen auch gefunden: Im Park der Erinnerung im Urnenhain Urfahr. Dort wurden Igelbehausungen aufgestellt. „Wir haben uns über die Anfrage der Igelfreunde OÖ sehr gefreut. Es ist ein schönes Gefühl, den Igeln ein neues Zuhause geben zu können und die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit in der Natur mit so viel Begeisterung erleben zu dürfen“, sagt Mario Wagenhuber, Leiter der Linz AG Friedhöfe.