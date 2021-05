Wilde Vorstadt: Tiere am Rande der Siedlungen

Die Zeiten, da man in seiner Freizeit nur spazieren gehen kann, sind bald vorbei. Vielleicht bleibt die nähere Umgebung aber trotzdem interessant. Zu sehen gibt es je nach Jahreszeit genug. Dieses Mal haben wir uns einer kleinen Auswahl an Wildtieren gewidmet, die vor allem am Stadtrand zu Hause sind. Viele hinterlassen sichtbare Spuren, etwa Wildschweine. Viele sind mit freiem Auge zu entdecken, etwa Ziesel. Einige, etwa Haselmäuse, finden nur die Experten. Und die müssen suchen. Jedenfalls wird es wild: