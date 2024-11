Berge im Burgenland: Rolf Majcen zeigt die schönsten Aussichtsplätze

Seine Fotos nehmen das Publikum mit in die bekannten und versteckten Bergregionen des Burgenlands: von den Hundsheimer Bergen im Norden über das Leithagebirge bis zu den Hügeln des Südburgenlands. In allen Jahreszeiten, bei Tag und Nacht und oft an außergewöhnlichen Orten entstand ein einzigartiges Panorama. "Einige meiner schönsten Aufnahmen zeigen den Vollmond im Rosaliengebirge oder den Sonnenaufgang im Leithagebirge", schwärmt Majcen.

Majcen, der weltweit alpine Gipfel erklommen hat und in den Rocky Mountains, den Anden und im Kaukasus auf Expeditionen war, fand im Burgenland ein faszinierendes neues Terrain. "Es gibt Plätze, an denen die Berge im Burgenland ein alpines Erscheinungsbild haben – das erwartet man hier einfach nicht", erzählt er.

Besonders stolz ist er auf seine Motive, die das Burgenland aus völlig neuen Perspektiven zeigen, wie etwa Kletterszenen vom Klettersteig in Neuhodis oder überraschende Felsformationen im Ruster Hügelland. "Wichtig war mir, die Naturbelassenheit der Standorte im Foto festzuhalten", betont Majcen.

Kostenloser Vortrag für Interessierte

Rolf Majcens Vortragstour führt am 18. November nach Wien zum Österreichischen Alpenverein, am 19. November ins Weingut Hillinger in Jois und am 26. November in die Sparkasse Baden. Der Eintritt ist frei.