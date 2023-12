Rolf Majcen: Extremsportler und Weltrekordhalter

Rodel-Weltrekord

Doch zuletzt machte der 1966 in Johannesburg, Südafrika, geborene Jurist nicht durch sportliche Leistungen bergauf von sich reden, sondern durch einen Weltrekord bergab. Am 16. Dezember legte er in den Südtiroler Dolomiten mit einer Rodel 1.815 Höhenmeter ohne Zwischenstopp zurück. Vom Punta-Rocca-Gipfel der Marmolada (auf 3.265 Meter Seehöhe) bis nach Malga Ciapela.