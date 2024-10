Begräbnis ohne Pfarrer: Verbitterung in Hornstein

Der Verunglückte war nicht nur bei seinen Arbeitskollegen sehr beliebt - sogar vom ÖAMTC in Vorarlberg kamen Trauergäste ins Burgenland -, sondern auch in der 3.000-Einwohner-Gemeinde selbst. Der 53-Jährige war bei der Freiwilligen Feuerwehr , der Blasmusik und half auch beim Sportverein tatkräftig mit.

In einer Richtlinie der Diözese aus dem Vorjahr heißt es unter anderem: "Begräbnisfeiern sollen in der ganzen Diözese auch an Samstagen (vormittags) möglich sein". Früher habe es an Samstagen überhaupt keine Begräbnisse gegeben, auf Wunsch vieler Gläubiger sei diese Möglichkeit in den Richtlinien eröffnet worden, heißt es aus dem Eisenstädter Bischofshof.

Pfarrer Ignaz Ivanschits, so Hinterbliebene von Otto G. zum KURIER, habe nur einen Termin um 10 oder 11 Uhr vormittags angeboten. Das wollten aber die Hinterbliebenen mit Verweis auf die weite Anreise mancher Besucher nicht.