Eine halbe Milliarde Euro wird heuer in Bauprojekte investiert

LIB-Geschäftsführer Gerald Goger absolvierte seine letzte Pressekonferenz in dieser Funktion, da er zweiter Landesholding-Geschäftsführer wird. Ihm folgt im Juni Jutta Benedek nach (der KURIER berichtete). Ins Aufgabengebiet der LIB fallen 300.000 Quadratmeter Nutzfläche, darunter Gebäude wie das Amt der Landesregierung, die Bezirkshauptmannschaften oder Kulturbauten.

Gearbeitet wird aktuell am FH Campus in Pinkafeld, an der Keramikfachschule in Stoob oder in Raiding am Lisztzentrum. Auch die Umsetzung der insgesamt 71 Pflegestützpunkte sowie der Pilotprojekte für "Leistbares Wohnen" laufe, so Goger.