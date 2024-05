Jutta Benedek ist neue Geschäftsführerin der Landesimmobilien Burgenland GmbH (LIB). Sie folgt in dieser Funktion Gerald Goger nach, der seit Jahresbeginn gemeinsam mit Hans Peter Rucker die Geschäftsführung der Landesholding Burgenland bildet, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.