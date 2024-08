Bauern proben vor Eisenstädter Bischofshof den Aufstand

Nach einer Kundgebung in St. Margarethen vor gut zehn Tagen sind die Bauern am Dienstag am Ausgangspunkt ihres Ärgers angekommen. Ein bischöfliches „Dekret über die Verwaltung von Pfründenvermögen in der Diözese Eisenstadt“ aus dem Vorjahr sieht die Neuverpachtung von Äckern, Wiesen und Wäldern vor.

Bisher lag die Verpachtung der kirchlichen Gründe in den Händen der einzelnen Pfarrer, nun sind die Agenden in die Kirchenzentrale nach Eisenstadt gewandert, wo die Neuverpachtung mittels einer Online-Vergabeplattform organisiert wurde.