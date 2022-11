Bauen im Burgenland: Kleine Wohnprojekte mit großer Wohnfläche

2022 wurde viel gebaut

Dieses Jahr wurde besonders viel gebaut: 1.400 neue Wohneinheiten wurden errichtet – vor allem im Landesnorden, im Bezirk Neusiedl am See, in Eisenstadt und Umgebung sowie in Mattersburg. Von den neuen Wohneinheiten davon stehen 320 im Eigentum, der Rest in Miete. Wer eine Wohnung kaufen will, muss im Schnitt 371.000 Euro und für ein Reihenhaus 391.000 Euro auf den Tisch blättern. Die Preise seien seit der letzten Auswertung vor einem Jahr um durchschnittlich sechs Prozent gestiegen.

Die Finanzierung für das Wohneigentum werde jedenfalls generell schwieriger, sagt Bresich – „aber nicht nur für die Jungen, auch für Ältere“.

2023 dürfte sich die Bautätigkeit im Burgenland reduzieren: Im kommenden Jahr sind 900 neue Wohneinheiten geplant.