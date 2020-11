Bank-Pleite: Betroffene gründete Selbsthilfegruppe

15 Jahre lang war Isabella Lichtenegger zufriedene Kundin. Bis sie am 15. Juli dieses Jahres von der Pleite der Commerzialbank überrascht wurde.

„Ich wollte mir einen neuen Computer kaufen und hatte am Vortag eine Überweisung getätigt“, schildert Lichtenegger, die als Kommunikationstrainerin arbeitet. Doch die Überweisung klappte nicht. Über das Internet habe sie schließlich erfahren, dass die Bank pleite ist.

Als Privat- und Firmenkundin des Geldinstituts kam die in Wien lebende Unternehmerin mit burgenländischen Wurzeln vorerst nicht an Bargeld. Fragen über Fragen tauchten auf. „Ich fühlte mich alleingelassen und hab mir gedacht, dass es vielen anderen so wie mir ergehen wird. Da hab ich auf Facebook die „Selbsthilfegruppe der Commerzialbank-Mattersburg-Kunden“ gegründet“, schildert Lichtenegger dem KURIER.