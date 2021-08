Balanceakt über die Zukunft des Neusiedler Sees

Die ist für Sailer, Chef der burgenländischen Wasserwirtschaft, aber alternativlos. „Das Land hat sich darauf festgelegt, den See als Landschaftselement zu erhalten“, sagt er. Mit der Zuleitung von Wasser sei es aber nicht getan, in Zukunft seien weitere Maßnahmen und Strukturänderungen notwendig. Wie zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo weniger bewässerungsintensive Sorten angebaut werden sollten. Oder auch in der touristischen Nutzung des Sees. Da hatten zum Beispiel Segler mit großen Booten und viel Tiefgang heuer bereits große Problemen, um nicht auf Grund zu laufen.

„Im Tourismus wird ein Nachjustieren notwendig sein“, sagt Sailer und hat damit langfristig keine guten Nachrichten für Fertörákos & Co. Der Klimawandel werde die Region und auch den See verändern. „Es geht uns aber um eine Verzögerung der Entwicklung.“