Bad Sauerbrunn: Flohmarkt für guten Zweck gibt Stoff

Flohmarkt nach zweijähriger Pause

Vor sieben Jahren hatte die leidenschaftliche Näherin zudem die Idee, die textilen Schätze bei einem Flohmarkt anzubieten. Nach zweijähriger coronabedingter Pause ist es am kommenden Samstag, 21. Mai, wieder so weit: Von 9 bis 15 Uhr steht für die Besucher in der Genussquelle ein großes Angebot an Stoffen samt diversem Zubehör zur Auswahl bereit.

„Der Stoffflohmarkt hat sich in den vergangenen Jahren auch zu einem Ideen- und Erfahrungsaustausch für Textil- und Nähbegeisterte entwickelt. Hier kann einerseits in einem Fundus aus Stoffen verschiedenster Muster, Qualitäten und Farben gestöbert werden und gegen eine freie Spende jede Menge neuer Schätze für die nächsten kreativen Vorhaben mitgenommen werden“, sagt Treitler.

Austauschen und neue Ideen holen

Beim Austausch mit Gleichgesinnten können sich Besucherinnen und Besucher auch neue Ideen und Anregungen holen. „Die gesamten Spendeneinnahmen gehen wie bereits in den Jahren davor an die Elterninitiative der Kinderkrebshilfe Wien Niederösterreich und Burgenland“, betont die Organisatorin.

Nähkurse

Den Faden zu anderen Interessierten hat Treitler trotz der pandemiebedingten Einschränkungen nie verloren. So bietet sie für Kinder weiterhin Näh-Workshops an. Nicht nur Mädchen, auch Burschen greifen gerne zu Nadel und Zwirn, sagt Treitler. Auch für die Sommerferien bietet sie Kurse an.

www.fadenspiel.info