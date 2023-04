B50: Lenkerin starb bei Kollision mit Lkw

Eine Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Neusiedl am See ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Burgenland Straße (B50) zwischen Jois und Winden (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache war der Pkw der Frau mit einem Lkw kollidiert. Sie starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt.