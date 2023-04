„Neue Mitte“: Der Golser Hauptplatz bekommt eine Schönheits-OP

Es war eine Grundsteinlegung mit einer langen Vorgeschichte, die am Samstag in Gols gefeiert wurde. Seit Jahren wird in der größten Weinbaugemeinde Österreichs an Konzepten gefeilt, die den wenig frequentierten Hauptplatz beleben sollen.

Die Entscheidung wurde letztlich der Bevölkerung überlassen: 2021 standen bei einer Bürgerbefragung drei Projektentwürfe zur Wahl – 41 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf den Entwurf des Golser Architekten Thomas Sieber und seines Teams.

