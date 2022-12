Autodiebin am Grenzübergang Nickelsdorf gefasst

Eine mutmaßliche Autodiebin ist am Montag bei Polizeikontrollen am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) aufgeflogen. Die 25-jährige Rumänin zeigte bei der Ausreise einen Zulassungsschein her, dessen Daten nicht mit ihrem Pkw zusammenpassten.

Das Fahrzeug dürfte laut Polizei in Deutschland gestohlen und mit gefälschten Kennzeichen eines baugleichen Autos versehen worden sein. Die Frau und ihr Beifahrer wurden zunächst festgenommen, dann auf freiem Fuß angezeigt.