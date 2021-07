Bis zu 50 Flüchtlinge in Lkw gestorben

Der Lkw ist mittlerweile nach Nickelsdorf in die ehemalige Veterinärdienststelle gebracht worden, wo es eine Kühlmöglichkeit gibt. In der Nacht auf Freitag wurde mit der Bergung der Leichen begonnen. Mehr Informationen gab es Freitagfrüh noch nicht. Am Vormittag wird es um 11 Uhr eine Pressekonferenz in Eisenstadt geben. Die Leichen werden in weiterer Folge nach Wien auf die Gerichtsmedizin gebracht, dort sollen sie dann identifiziert werden.

Der 7,5 Tonnen schwere Lkw sei am Mittwoch in den frühen Morgenstunden bei Budapest in Ungarn gestartet. In der Nacht auf Donnerstag dürfte, so die Ermittlungen der Polizei, das Fahrzeug nach Österreich gerollt sein. Bei den Verstorbenen handelt es sich "mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit" um Flüchtlinge.

"Wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben machen, wie der Tod eingetreten ist“, sagte Hans Peter Doskozil, Landespolizeidirektor im Burgenland. Der Witterung nach zu urteilen könnten die Menschen bereits seit ein bis zwei Tagen tot gewesen sein. Laut Doskozil trat bereits Verwesungsflüssigkeit aus dem 7,5 Tonnen schweren Lkw aus.

Der Lkw soll am frühen Mittwochvormittag in Budapest gestartet sein, gegen 9 Uhr nahm ihn eine Kamera an der Mautstelle nahe der Grenze zu Österreich auf. Die Polizei geht davon aus, dass er am Donnerstag zwischen 5 und 6 Uhr früh am späteren Fundort auf der A4 abgestellt wurde.

Der Fahrer ist nach wie vor flüchtig. Eine Fahndung der Polizei mit ungarischen Kollegen läuft. Ein Krisenstab wurde eingerichtet. Es sei leider mittlerweile eine „gängige Transportmethode im Schlepperwesen, möglichst viele Menschen auf kleinem Raum zu transportieren“, hielt Polizeisprecher Helmut Marban fest. Gleichzeitig bittet er um Hinweise: „Vielleicht finden sich Zeugen, die den Lastwagen bereits früher gesehen haben." Laut Janos Lazar, Stabschef von Ungarns Premier Viktor Orban, war das Nummernschild des Lkw von einem Rumänen in der mittel-ost-ungarischen Stadt Kecskemet beantragt worden.