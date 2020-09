Auswanderer: Wie 160.000 Burgenländer nach Amerika kamen

Sie gingen in drei großen Auswanderungswellen. 160.000 Burgenländer oder deren direkte Nachfahren leben Schätzungen zufolge heute in Nord- und Südamerika. 80.000 in den USA, 12.000 in Kanada, der Rest in Argentinien und Brasilien. Die meisten von ihnen emigrierten in der Zwischenkriegszeit.

In der ersten Phase von 1919 bis 1923 gingen mehr als 13.000 Burgenländer. Es wären wohl noch mehr gewesen, hätten nicht die US-Behörden eine Einreisequote für Österreicher festgelegt.

Die meisten zog es in jene US-Bundesstaaten, in denen sich schon viele Landsleute in der Vorkriegszeit niedergelassen hatten: Illinois, Pennsylvania und New York.

Wirtschaftskrise

Hauptursache für das Verlassen der Heimat war die Wirtschaftskrise. Viele Burgenländer verkauften ihren Besitz, um die Reisekosten zu finanzieren. Andere ließen ihre Familien zurück, um sie später nachkommen zu lassen.