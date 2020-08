Neuer Roman: Ronald Reagan war ein Burgenländer

Es wird geschätzt, dass 160.000 Burgenländer nach Amerika ausgewandert sind, um es dort besser zu haben, und einer von ihnen, Julius Koch, wurde sogar Präsident der USA (ab und zu).

Und es gibt eine Zeit, in der Österreich nicht will, dass jemand zu uns kommt, um es besser zu haben, und in dieser Zeit lebt der Schriftsteller Clemens Berger, geboren in Güssing, Burgenland.

Er recherchierte in den USA über die ausgewanderten Burgenländer – „allesamt Wirtschaftsflüchtlinge, wie man heute sagen würde, die noch dazu in ihren Parallelgesellschaften lebten.“