„Austrotherm“ baut Werk in Purbach für 20 Millionen aus

Der Neubau in der Industriestraße kann auch deshalb so schnell vonstatten gehen, weil „Austrotherm“ seine eigenen Materialien verwendet: Vom Untergrund bis zum Dach kommen die in Purbach produzierten Dämmstoffe zum Einsatz. Die Fußbodenheizung in der neuen Produktionshalle wird von der Abwärme der eigenen Anlagen gespeist. Das Hallendach wird zudem mit einer Fotovoltaik-Anlage ausgestattet.

„Austrotherm ist der einzige XPS-Dämmstoffhersteller in Österreich. Das garantiert kürzere Wege und trägt zum Klimaschutz bei. Wir investieren in Purbach zudem in die neueste Extrudertechnologie, die in Europa derzeit einzigartig ist“, gibt Heimo Pascher, Technischer Geschäftsführer der „Austrotherm“ Gruppe, einen Ausblick in die Zukunft des Unternehmens.