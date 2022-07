Ausflug mit dem Motorrad in vergangene Zeiten

Kraftfahrzeuge aller Art – sie zählen zur großen Leidenschaft des Ingenieurs und Hobby-Historikers Norbert Pingitzer. Sieben Bücher hat der 72-Jährige schon geschrieben, darunter welche über die Geschichte der Traktoren, Lkw, Busse, Autos und Tankstellen im Burgenland. Sein jüngstes Werk befasst sich mit der Entwicklung der Motorräder in Pannonien.

Begonnen hat Pingitzer seine (motorisierte) Zeitreise ja schon 2014. Damals hatte der Sachbuchautor, der in Kobersdorf lebt, in seinem Erstlingswerk den Lesern auf 156 Seiten die Entwicklung des Motorrades und die verschiedenen Marken nähergebracht. Weil das Interesse an dem Buch so groß war und er neues (Foto-) Material zum Thema sammeln konnte, habe er sich entschlossen, einen weiteren Band herauszubringen, der nun im Heimat Verlag erschienen ist.