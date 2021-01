Tierschutzpreis 2020: Vom Bio-Lamm bis zur Schneckenzucht

Die Kosten für tierärztliche Versorgung und Unterbringung übernimmt meist der Verein, der sich ausschließlich aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Charity-Events wie der „Tierischen Seeparty“ in Rauchwart finanziert. Beim Projekt „Mensch und Tier“ in Kooperation mit SeneCura Österreich wird versucht, Hunde aus Tierheimen mit älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen zusammen zu bringen. Tierarztkosten übernimmt der Verein, wenn Besitzer in Not geraten sind. „Uns ist wichtig, dass die Tiere gut untergebracht sind, wenn sich jemand die Kosten nicht leisten kann, helfen wir“, so Stern.