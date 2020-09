Talos Kedl: „Meine Kunst soll überraschend sein“

„Ich wusste, wie schwer es ist, Erfolg zu haben. Mein Vater hat es geschafft, aber ich kenne auch viele talentierte Künstler, die das nötige Glück nie hatten. Also bin ich eher in Richtung Kunsthandel gegangen“, erinnert sich der 52-Jährige. „Mir war klar, dass es gut ist, wenn man auch von der wirtschaftlichen Seite eine Ahnung hat.“ Nach 10 Semestern Studium der Betriebswirtschaftslehre in Wien musste Kedl aber einsehen: „Das ist nicht meins.“ Die künstlerische Seite war stärker. Die endgültige Entscheidung fiel schließlich, als der Student auf der Suche nach einer Lampe für seine Wohnung nicht fündig wurde. „Da dachte ich mir, ich mach sie selber. Ich hatte das Kupfertreiben von meinem Vater gelernt, aber das Metall hat gemacht, was es wollte, nicht was ich wollte. Trotzdem war das der ausschlaggebende Moment“, erinnert er sich. „Weil ich mich wieder in die Werkstatt gestellt und bemerkt habe, wie viel Spaß mir die Arbeit macht.“