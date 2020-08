Designkünstler Konrad Friedel: „Aalglatt ist langweilig“

KURIER: Die Leuchtenkollektion ,Schalentiere’ wurde bereits in Galerien in New York, Schanghai und deutschen Städten ausgestellt – was macht sie so besonders?

Konrad Friedel: Das spannende an den Schalentieren ist, dass sie so komplex sind. Es ist kaum möglich, einen klaren Entwurf zu zeichnen. Eine grobe Skizze, Größe und Farbe können natürlich definiert werden, aber die endgültige Form der Lampe entsteht im Bau. Man könnte das zwar auch mit 3-D-Zeichenprogrammen machen, aber so arbeite ich nicht. Vor dem Computer sitzen, macht mich eher nervös. Das liegt mir nicht. Ich bin ein manueller Typ.