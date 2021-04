Die Kamera als ständiger Begleiter

„Ich habe schon viel in meinem Leben gemacht“, sagt Joschi Dancsecs und zeigt auf seine Sammlung von Zeitungsausschnitten über ihn und seine Arbeit. In seinem Fernsehstudio im Oberwarter Hochhaus stapeln sich die Videokassetten und das Filmequipment. „Hier habe ich Tausende Stunden Material aus den vergangenen Jahrzehnten gesammelt“, sagt der 70-Jährige und hebt eine graue Filmkassette auf. Heute ist alles digital auf Festplatten, „über die Zeit hat sich vieles verändert“. An den Studio-Wänden hängen Auszeichnungen, Werbepreise und neuerdings auch seine Kunstwerke.

Roger Moore kennengelernt

In der Medienbranche im Burgenland und darüber hinaus kennt man den Joschi. Er drehte für den ORF und auch internationale aktuelle Nachrichten. Er filmte von der Polit-Pressekonferenz bis hin zum Banküberfall, bei Bränden, Naturkatastrophen und lernte dabei auch viele Persönlichkeiten kennen. „Ich habe Roger Moore kennengelernt und filmte auch eines der letzten Interviews mit Marika Rökk in Baden. Das war schon ein Erlebnis, diese Frau kennenzulernen“, sagt Dancsecs. Er dokumentierte den Fall des Eisernen Vorhangs und erlebte brenzlige Situationen in Slowenien, während des Jugoslawienkriegs. „Gemeinsam mit Kollegen warteten wir an der Grenze. Wir hörten sogar Schüsse. Ich durfte mit den slowenischen Soldaten mitfahren in ihre Kaserne, wo sie ein paar Serben gefangen hielten“, schildert Dancsecs. Er hatte ein mulmiges Gefühl, „aber ich blieb professionell und die Bilder, die ich dort gemacht habe, hatte sonst niemand“, erinnert er sich. Professionelle Ausbildung hinter der Kamera hatte der Autodidakt keine, aber das Bewegtbild hatte eine riesige Anziehungskraft auf den Südburgenländer.