Für die Seefestspiele Mörbisch existiert (derzeit) kein Corona

In Mörbisch tut man so, „als ob Corona nicht existiert“. Zumindest was den Kartenvorverkauf für die traditionsreichen Seefestspiele betrifft, wie Festspieldirektor Dietmar Posteiner berichtet. Alle verfügbaren Tickets werden angeboten, obwohl noch unklar ist, ob und in welcher Form die Aufführungen über die Bühne gehen können.

In der aktuellen Planungsphase mache es keinen Sinn, „sich selbst einzuschränken“, meint Posteiner. Insgesamt habe man 13 verschiedene Szenarien durchgerechnet, die nach Besucherzahl und Anzahl der Vorstellungen variieren: Von einer normalen Auslastung bis zu einer Beschränkung auf 1.000 Besucher. Das Ergebnis: „Mit 1.000 Leuten machen wir den gleichen Verlust, wie wenn wir spät absagen“, erklärt der Festspieldirektor. Das Land tendiere „aus heutiger Sicht eher dazu, zu spielen, wenn es irgendwie möglich ist“.

Mitte März haben bereits die Aufbauarbeiten für das Bühnenbild der diesjährigen Produktion – „West Side Story“ unter der Regie von Werner Sobotka – begonnen.