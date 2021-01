„Ich würde alles für meinen Patrick machen“

Der 26. Juli 2017 hätte ein Arbeitstag wie jeder andere werden sollen. Der 21-jährige Patrick Aliti war auf einer Baustelle mit Spenglerarbeiten auf dem Dach beschäftigt, als er durch eine Lichtplatte brach und sieben Meter in die Tiefe stürzte. Da die Baustelle in der Nähe des damaligen Arbeitsplatzes von Patricks Mutter Nurtenka lag, bemerkte sie den Rettungseinsatz. Später an diesem Tag wurde sie von ihrer Chefin ins Büro geholt, die Polizei war am Telefon: „Wenn Sie Ihren Sohn noch lebend sehen möchten, müssen Sie sofort ins Krankenhaus kommen!“ Nurtenka Aliti wurde ohnmächtig.