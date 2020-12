Glaskunst aus Neudörfl für den Weltfrieden

Zentrales Thema ihrer Werke sei generell das Licht, sagt Schreiter-Radel: „Farben sind meine Welt. Und Farbe ist Licht. Alles ist Licht. Das fasziniert mich.“ Daher arbeite sie gerne mit Glas, widme sich aber auch der Ölmalerei: „Hauptsache bunt.“

Bis 2015 unterrichtete die Künstlerin am Gymnasium Mattersburg. „Davon habe ich mich verabschiedet, als ein Auftrag von einer Galerie in Malta kam, dort auszustellen. Das war mit der Schule nicht vereinbar. Also habe ich mich zusammengepackt und bin nach Malta gegangen. Und die Entscheidung war richtig“, ist sie immer noch überzeugt. Jetzt fördere sie als kuratorische Assistentin andere Künstler und helfe ihnen auf ihrem Weg.

Bereits seit 1993 nimmt Schreiter-Radel an nationalen und internationalen Ausstellungen teil, darunter in der Landesgalerie Burgenland, der Galerie der IG Bildenden Kunst Wien und im Latin American Art Museum Miami (USA), sowie an Präsentationen bei der „LineArt Gent“ und der „Foire d’Automne“ in Luxemburg.

Seit 2010 unterhält die Künstlerin ihr eigenes Atelier in Neudörfl. Im Burgenland ist sie gerne zu Hause: „Ich sage immer, wenn du es hier schaffst, schaffst du es auf der ganzen Welt. Das Burgenland war immer ein schwieriges Pflaster, aber derzeit passiert sehr viel. Ich bin froh, dass das Land der Sonne jetzt aus dem Dornröschenschlaf erwacht.“