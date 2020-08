Künstlerin Carrie Mae Weems gestaltet Eisernen Vorhang der Staatsoper

Seit 1998 wird der Eiserne Vorhang der Wiener Staatsoper in jeder Saison mit einem Großbild eines anderen Künstlers oder Künstlerin bespielt. Das bleibt auch unter dem neuen Direktor Bogdan Roscic so. In dieser Saison gestaltet die US-amerikanische Künstlerin Carrie Mae Weems die 176 Quadratmeter große Fläche. Die Präsentation des Sujets findet am 7. September statt.

Eine internationale Jury, die heuer aus Daniel Birnbaum, Hans-Ulrich Obrist und Bice Curiger bestand, hat sich für die 1953 in Portland, Oregon, geborene Künstlerin entschieden, die 2014 als erste afroamerikanische Frau eine Einzelausstellung im Guggenheim Museum in New York realisieren konnte.

Weems wurde in den 1980er Jahren mit fotografischen Serien bekannt, die das Leben der afroamerikanischen Bevölerkung auf eine poetische wie politische Art reflektierten. In der Serie "American Icons" (1988-89) machte sie früh auf die rassistische Einbindung von Schwarzen in die amerikanische Warenkultur aufmerksam. Einen Durchbruch bescherte ihr die "Kitchen Table Serie", in der sie die Situation afroamerikanischer Familien in prägnanten Szenarien thematisierte. Auch später hatten theatralische Inszenierungen und bühnenbildartige Settings immer hohen Stellenwert.