Elisabeth Steiger: Von Pöttsching nach Beijing

Grundsätzlich sei der Zugang zu Sicherheitsmaßnahmen in Asien jedoch ein anderer als in Europa – auch aufgrund der Erfahrungen der SARS-Epidemie vor rund 17 Jahren: „Das hat die Menschen stark geprägt. Sich öfter Hände zu desinfizieren und so gut wie möglich Abstand zu halten, ist dort ganz normal. Dazu kommt der kulturelle Unterschied, denn man gibt sich in Asien nicht die Hand. “

Das Gesundheitssystem in Thailand sei im Vergleich zu vielen anderen asiatischen Ländern sehr gut – mit dem österreichischen aber dennoch nicht vergleichbar, sagt die 33-Jährige. „Es ist ein Privileg, das viele Österreicher gar nicht zu schätzen wissen.“ Die Pöttschingerin zögerte keine Sekunde, als die Bundesregierung Grenzschließungen ankündigte und österreichische Reisende aufrief, zurückzukommen: „Ich flog noch am selben Tag.“ Ihr Freund blieb in Bangkok. „Nicht nur deshalb sehnt Steiger ein Ende der Reisebeschränkungen herbei. „Gerade der direkte Kontakt zu den Erzeugern ist in meinem Business wichtig. Um Vertrauen aufzubauen, persönliche Kontakte herzustellen und die unerlässliche Qualitätskontrolle vor Ort durchzuführen.“